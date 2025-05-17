Kütahya'da Yolcuya Çarpan Araç Faciası: Bekir Gül Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Yolcuya Çarpan Araç Faciası: Bekir Gül Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Emet ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Gül, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü ifadesi için jandarmaya götürüldü.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Gül, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Emet- Hisarcık karayolu orta ölçekli sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 43 NL 888 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bekir Gül'e çarptı. Ağır yaralanan Gül, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekir Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Y.K. ifadesi için jandarma merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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