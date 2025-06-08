Kütahya'da Yolcu Treni Park Halindeki Otomobile Çarptı

Kütahya'da Yolcu Treni Park Halindeki Otomobile Çarptı
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Kütahya'da Ankara-İzmir seferi yapan yolcu treni, raylar üzerinde park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Olayda otomobil hurdaya dönerken, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

KÜTAHYA'da yolcu treni, sürücüsünün raylar üzerinde park halinde bıraktığı otomobile çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara- İzmir seferi yapan yolcu treni, Bosnalı sokak üzerine geldiğinde tren rayları üzerinde park halinde olan 26 PY 990 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araç tren yolu yanındaki araziye sürüklendi. Makinist ifadesinde, çarpışmanın hemen öncesinde araç sürücüsünün otomobilden inerek kaçtığını belirtti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, firar eden sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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