Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Kütahya'da seyahat ettiği yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. Yapılan üst aramasında 165,46 gram kokain ele geçirildi. Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısı 94 olarak açıklandı.
Kütahya'da, seyahat ettiği yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası ulaşım sağlayan bir yolcu otobüsünü çevre yolunda durdurdu.
Yolculardan E.G'nin yapılan üst aramasında 165,46 gram kokain bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısının 94 olduğu belirtildi.