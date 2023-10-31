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Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir şüphelinin valizinde 395,85 gram taş kokain ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.