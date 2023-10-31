Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
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Kütahya'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir şüphelinin valizinde 395,85 gram taş kokain ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da bir yolcu otobüsünde valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Kütahya- Eskişehir kara yolu polis noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Çantasında 395,85 gram taş kokain bulunan T.G, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel