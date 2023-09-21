Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya'dan geçen yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Kütahya'dan geçen yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen şahsın yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Kütahya'dan geçecek olan yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen M.E.S isimli şahsın yapılan kontrollerinde,12,38 gram bonzai, 6,68 gram metamfetamin, 5,17 gram esrar, 2 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel