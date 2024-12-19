Kütahya'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Metreye Düşürdü
Kütahya'da gece yarısından itibaren etkili olan yoğun sis, şehir içi ve şehirler arası yollarda görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, takip mesafesini koruyarak yola devam etti. Sis günlük yaşamı etkilerken, öğlene kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kütahya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü şehir içi ve şehirler arası yollarda sürücüler, takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.
Güzel manzaralar da oluşturan sisin öğlen etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel