Kütahya'da YKS'ye Geç Kalan Adaylara Polis Ekipleri Yardım Etti

Kütahya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan adaylar, sınava polis ekiplerince yetiştirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için adeta seferber oldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve çevresinde adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, sınava geç kalma riski bulunan adayları motosikletlerine alarak sınav yerine yetiştirdi.