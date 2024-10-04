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Kütahya'da Yıldırım Kaynaklı Orman Yangınları Söndürüldü

Kütahya'da Yıldırım Kaynaklı Orman Yangınları Söndürüldü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, gök gürültülü sağanak sırasında 4 farklı ormanlık alanda çıkan yıldırım kaynaklı yangınlar, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangınların 1,35 hektar örtü alanında zarara yol açtığı bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 ayrı ormanlık alana yıldırımın isabet etmesi nedeniyle çıkan yangınlar söndürüldü.

İlçede yaşanan gök gürültülü sağanak sırasında Çukurköy Mahallesi, Şahmelek ve Şapçı köyleri ile Derbent köyü Kurudere mevkisindeki ormanlık alanlarda yıldırım kaynaklı yangınlar çıktı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce bu bölgelere toplam 52 personel ile 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 8 hizmet aracı sevk edildi.

Kısa sürede olay yerlerine ulaşarak alevleri büyümeden söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangınların, 1,35 hektar örtü alanında zarara yol açtığı belirlendi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

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