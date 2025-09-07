Kütahya'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar orman alanı zarar gördü.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşen ormanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü yakınlarında saat 12.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra köylülerin de destek verdiği çalışmalarla yangın, hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yaklaşık 1 hektar ormanın zarar gördüğü tespit edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel