Kütahya'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm alandaki ağaçlar zarar gördü.
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi ile söndürüldü.
Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyü Ketenlik mevkisindeki ormanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm alandaki ağaçlar zarar gördü.