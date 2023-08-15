Kütahya'da Yılbaşından Bu Yana 765 Narkotik Olayda Yakalanan Şahıslardan 61'i Tutuklandı

Kütahya'da yılbaşından bu yana meydana gelen 765 narkotik olayda yakalanan bin 101 şahıstan 61'i tutuklandı. 27 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca 78 Narkorehber faaliyetinde 21 bin 955 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Kütahya'da yılbaşından bu yana 765 narkotik olayda yakalanan bin 101 şahıstan 61'i tutuklanırken, 27 şahıs adli kontrol şartıyla 945 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü birimlerince 1 Ocak - 12 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen 765 narkotik olayla ile ilgili olarak yakalanan bin 101 şahıstan 61'i tutuklanırken, 27 şahıs adli kontrol şartıyla 945 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Suç unsuru olarak, 965,26 gram esrar, 239,63 gram skunk, bin 744 gram eroin, 411,17 gram kokain, 3 bin 139,62 gram gelen bonzai, bin 711,98 gram metamfetamin,156 kök hint keneviri, 340 adet ecstasy hap, 4 bin 818 adet sentetik ecza, 8 adet hassas terazi ve 146 adet payp ele geçirildi.

1 Ocak - 12 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak 78 Narkorehber faaliyetinde 21 bin 955 kişiye bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yapıldı. - KÜTAHYA