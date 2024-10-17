Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Yetişkin Eğitimi için Erasmusdays Sergisi Açıldı

Kütahya'da Yetişkin Eğitimi için Erasmusdays Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, 'Yetişkin Eğitiminde Tematik Öğretim Yaklaşımı Projesi' kapsamında Erasmusdays sergisini düzenleyerek, eğitimde yenilikçi yaklaşımları tanıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, projenin önemine vurgu yaptı ve katılımcılar sergiyi ilgiyle gezdi.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünce "Yetişkin Eğitiminde Tematik Öğretim Yaklaşımı Projesi" kapsamında düzenlenen Erasmusdays sergisi törenle açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kurum bahçesindeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, projenin kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sergide emeği geçenleri tebrik eden Başyiğit, "Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve bu projelerle uluslararası alanda adımızı duyurmak bizler için büyük bir gurur kaynağı." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergilenen el işi çinilerin bulunduğu stantlar gezip eserleri inceledi.

Törende, usta öğreticilere katkılarından dolayı sertifikaları takdim edildi.

Katılımcılardan büyük ilgi gören sergide, yetişkin eğitimine yönelik tematik yaklaşımın önemine dikkat çekildi. Gelecekte de benzer projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

Kültür Sanat Kültür Eğitim Güncel

Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bu kez Sivas sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? 2024 MB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimine gider mi? PPK toplantı tarihleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.