Kütahya'da Yerel Tedarikçileri Buluşturan Tedarik Zinciri Programı

Kütahya'da, yerelden tedarik, küreselde başarı vizyonuyla hazırlanan, bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve yerel tedarikçilerin iş hacminin artırılması amacıyla "Tedarik Zinciri Programı" düzenlendi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) ev sahipliğinde ve Kütahya Ticaret Borsası, Tavşanlı, Simav ve Gediz Ticaret Odalarının destekleriyle, oda hizmet binasında yapılan etkinlikte firmaların satın alma yöneticileri ve yetkilileri, kurulan stantlarda ürün ve hizmetlerini tanıttı.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, programın açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl düzenlenen programda yüksek memnuniyet seviyesinin vermiş olduğu motivasyonla bu programın bu yıl ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Amaçlarının Kütahya'da faaliyet gösteren perakende, toptan ve üretici firmaların satın alma yöneticileri ile yerel tedarikçileri aynı çatı altında buluşturmak, stant alanlarında ürün ve hizmetlerin görünürlüğünü artırmak ve birebir iş görüşmeleri yoluyla somut iş birliklerinin önünü açmak olduğunu vurgulayan Argat, şöyle devam etti:

"Burada kurulacak her temasın, şehrimizin istihdamına, verimliliğine ve ihracat potansiyeline olumlu katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler işletmelerimizin yanında olmayı, sadece etkinlik günlerinde değil, yıl boyunca süren bir ekosistem yönetimi olarak görüyoruz. Üyelerimizin satın alma ve tedarik süreçlerine destek olacak güncel tedarikçi havuzu ve eşleştirme mekanizmaları üzerinde çalışıyoruz. Kalite yönetimi, ihracat, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm başlıklarında eğitim ve mentorluklarla firmalarımızın kapasitesini yükseltmeyi sürdürüyoruz. Bu buluşmaları düzenli hale getiriyor, bu yıl ilçelerimizi de kapsayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra süreci aynı zamanda dijital bir platform üzerinden erişilebilir ve takip edilebilir hale getirecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yerelde kurulan güçlü bağların, küresel pazarlarda kalıcı başarılar oluşturacağına inandığını da dile getiren Argat, sanal ofis, iş dünyası platformu gibi yeni dijital oluşumlarla Kütahya'nın iş dünyasına hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ile programa destek veren oda ve borsaların başkanları da birer konuşma yaptı.

Argat ve diğer protokol üyeleri, KUTSO tarafından hizmete sunulan Kütahya İş Dünyası Platformu'nun tanıtımının da yapılmasının ardından firmaların stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı.