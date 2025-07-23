Kütahya'da Yaz Kur'an Kurslarında 112 Acil Çağrı Bilgilendirmesi

Kütahya Müftülüğüne bağlı cami ve kurslarda devam eden yaz Kur'an kurslarında, 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirmesi yapıldı.

Yaz Kur'an kurslarına devam eden yüzlerce öğrenci için cami ve Kur'an kurslarında Kur'an ve dini eğitiminin yanında çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri, Akkent Mahallesi'ndeki Şeyh Edebali Camisi ile Tahsin Uygun Kur'an kursunda, yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere farkındalık eğitimi verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Ebru Turgut öğrencilere, 112 Acil Çağrı Hattı ile sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD gibi birçok kuruma ulaşıldığını söyledi.

Söz konusu hatta yönelik gereksiz aranmasının önlenmesi gerektiğini anlatan Turgut, her yıl eğitim öğretim dönemlerinde öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlediklerini belirtti.

Yaz döneminde ise yaz Kur'an kurslarında bu çalışmayı yaptıklarını aktaran Turgut, şunları kaydetti:

"Amacımız henüz küçük yaştaki çocuklarımızın 112 hakkında bilgi sahibi olmalarını, 112 bünyesinde hangi kurumların olduğunu öğrenmeleri sağlamak. Diğer yandan gereksiz aramaların da önüne geçmek. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla önemli bir mesafe aldık ve başarı elde ettik."

Turgut ve beraberindekiler öğrencilerin sorularını da yanıtlayıp bilgilendirici materyaller dağıttı.

Kurum müdürü Tamer Yiğit de, çağrı merkezinin farkındalığını artırmak için eğitimler düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, eğitimlerle yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.