Kütahya'da yaz Kur'an kurslarında 112 Acil Çağrı eğitimi veriliyor

Kütahya'da devam eden yaz Kur'an kurslarında, 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından öğrencilere 112 Acil Çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında eğitimler veriliyor.

Eğitimler kapsamında, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ve müdürlük personeli, Şeyh Edebali Camisi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Programda yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı numarasını çocukların bilincine yerleştirmeyi amaçladıklarını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Küçük yaştan itibaren farkındalığın oluşturulması, gerçek ihtiyaç sahiplerinin aramalarına engel olmamak için asılsız ihbarların önüne geçme bilinci kazandırılması amacıyla il genelinde başlayan yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilerimize 112 hattının hayati önemi hakkında bilgiler veriyoruz. Eğitimlerimizde ayrıca 112 hattının hangi durumlarda aranması gerektiği, gereksiz aramanın ise bir hastanın ölümüne yol açabileceğini anlatıyoruz."

Yiğit, kendilerine eğitim imkanı sunan Demirtaş ve müftülük personeline teşekkür etti.