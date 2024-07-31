Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Yaz Kur'an Kurslarına Özel Etkinlik Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı. Tiyatro gösterileriyle çocuklar eğlenceli bir şekilde kültürel mirası öğrendi.

Kütahya İl Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik Projesi" kapsamındaki etkinliğe, kentteki farklı Kur'an kurslarında eğitim gören yüzlerce çocuk katıldı.

Tiyatrocu Hüseyin Goncagül ve ekibi tarafından gerçekleştirilen gösterilerde, çocuklar Hacivat Karagöz ve Nasrettin Hoca'nın dünyasına yolculuk etti.

Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, gazetecilere, Kur'an kurslarında eğitimin yanında çocukların, kültürel mirası eğlenerek öğrenmesinin de sağlandığını söyledi.

Yaz Kur'an kurslarına devam eden çocukların eğitimine katkı amacıyla çalışmalar yaptıklarını dile getiren Açık, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz'in, 'Çocuklarınıza Allah'ı sevdirin ki Allah da sizi sevsin' şiarıyla çocuklarımızı geleceğimize hazırlamak için katkı sunmaya çalışıyoruz. Yavrularımız görerek, düşünerek, eğlenerek öğreniyor. Onları yarınlara en iyi şekilde hazırlamak gayretindeyiz. Allah, bu uğurda katkı sunan, emeği geçen tüm herkesten razı olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya Çocuk Kültür Eğitim Güncel Haberler

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title