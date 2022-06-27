Kütahya'da yaz Kur'an kursları başladı

Kütahya'da okulların tatil olmasının ardından yaz Kur'an kursları başladı.

Kütahya Müftülüğü, kursların başlaması dolayısıyla Ziya Hisar Camisi'nde program düzenledi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, kursların il merkezi ile ilçe ve köylerdeki camilerde bugün itibarıyla başladığını söyledi.

Kurslara 4 ila 22 yaşlarındaki herkesin katılabileceğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Kurslarımız bu yıl 'Haydi koş gel, camiler seninle güzel' temasıyla organize ediliyor. Camiler, minare gölgeleri, camilerimizin bulunduğu mekanlar gerçekten çocuk ve gençlerimiz için çok önemli. Biz camilerimizde bize ait olan kültürü çocuk ve gençlerimize aktarıyoruz. Tabi ki okullarda din eğitimi veriliyor ama yaz Kur'an kurslarının havası çok daha farklı. Çocuklarımızın camide, caminin bahçesinde koşup oynaması, camiye alışması lazım."

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da öğrencilere başarılar diledi.

Program, ilahilerin okunması ve çocuklara ilk dersin verilmesiyle sona erdi.