Kütahya'da Yaz Kur'an Kursları 27 Haziran Pazartesi başlıyor - Haberler

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Kütahya'da Yaz Kur'an Kursları 27 Haziran Pazartesi başlıyor

AA - Ramazan Doğan - Güncel
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Kütahya'da Yaz Kur'an Kursları 27 Haziran Pazartesi başlıyor

Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Yaz Kur'an Kurslarının, 27 Haziran Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Yaz Kur'an Kurslarının, 27 Haziran Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, bu yıl "Haydi koş gel, camiler seninle güzel" temasıyla organize edilen kurslara 4 ila 22 yaşlarındaki herkesin katılabileceğini duyurdu.

Kursların 4 kategoride yapılacağını ve yaş gruplarına göre farklı eğitimler verileceğini aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"Kategorilere göre ders plan ve programları hazırlandı. Kurslarımızda 'Etkinliklerle Elifba', 'Temel Elifba', 'Dinimi Öğreniyorum', 'Temel Dini Bilgiler' ile 'Dinim İslam' gibi kaynak kitaplarımızla yaş gruplarımıza göre eğitimler vereceğiz. 26 Ağustos'ta sona erecek kurslarımızda günde 3, haftada 15 saat ders verilecek. Kurslarımıza katılacak olanlar Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin yanı sıra atölye çalışmaları, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerde de bulunabilecekler."

Demirtaş, 12-18 yaş grubu için yatılı Kur'an kursu düzenlenebileceğini, kurslara kayıtların müftülüklerde ve camilerde görevlilerle irtibata geçilerek ya da internet üzerinden yapılabileceğini sözlerine ekledi.

AA / Ramazan Doğan - Güncel

Hüseyin Demirtaş Kütahya Güncel Haberler

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