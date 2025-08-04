Kütahya'da Yaya Üstgeçidini Kullanmayıp Karşıya Geçen Kadına Otomobil Çarptı

Kütahya'da Yaya Üstgeçidini Kullanmayıp Karşıya Geçen Kadına Otomobil Çarptı
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Kütahya'da yaya üstgeçidini kullanmayarak çevreyolundan karşıya geçmeye çalışan 71 yaşındaki N.Ş.'ye otomobil çarptı. Kadın hastaneye kaldırıldı, sürücü polis merkezine götürüldü.

KÜTAHYA'da yaya üstgeçidini kullanmayıp çevreyolundan karşıya geçmeye çalışan N.Ş.'ye (71) otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar karayolu tren garı kavşağında meydana geldi. Z.N.K.'nin (28) kullandığı otomobil, üstgeçidin altından yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ş.'ye çarptı. Kazada N.Ş., çarpmanın şiddetiyle yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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