Kütahya'da Yaya Devriye Görevlileri Tarafından 145 Şahıs ve 17 Araç Denetlendi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye görevlileri tarafından 145 şahıs, 17 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi. Denetimler sonucunda narkotik madde ve kesici alet ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye görevlileri tarafından 145 şahıs, 17 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 145 Şahıs, 17 Aracın sorgusu, GBT Kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 şahıstan 4.83 gram esrar olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi. 4 adet kesici alet ele geçirilirken, 4 şahsa idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA