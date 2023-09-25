Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri Tarafından Kontrol ve Denetim Yapıldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 180 şahıs ve 20 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi. Kontrol ve denetimler sonucunda metamfetamin ele geçirildi ve idari işlem uygulanan şahıslara tebligat yapıldı.