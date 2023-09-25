Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri Tarafından Kontrol ve Denetim Yapıldı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 180 şahıs ve 20 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi. Kontrol ve denetimler sonucunda metamfetamin ele geçirildi ve idari işlem uygulanan şahıslara tebligat yapıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekiplerince 180 şahıs, 20 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 180 şahıs, 20 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.
Yapılan kontrol ve denetimlerde, 1 şahıstan metamfetamin ele geçirildi, 3 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı, 2 kesici alet ele geçirilen 2 şahsa idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA