Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri Tarafından 290 Şahıs ve 25 Aracın Kontrolü Yapıldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından 290 şahıs ve 25 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi. Kontrol ve denetimlerde 2 adet kesici alet ele geçirilirken, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından 290 şahıs ve 25 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından 13-14 Eylül tarihlerinde Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 290 şahıs ve 25 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kontrol ve denetimlerde, 2 adet kesici alet ele geçirilirken, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA