Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri Tarafından 114 Şahıs ve 15 Araç Denetlendi

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 114 şahıs ve 15 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 5 adet kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Bölge Uygulamasında, 107 şahıs, 14 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, yaya devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 5 Resmi Ekip ( 11 Personel) ve 10 ÇMB personeli ile il merkezi Dumlupınar Bulvarı, Ok Meydanı Mahallesi, Radar Caddesi, Hisar Bölgesi, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik ve Hayvan Pazarı Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge uygulamasında, toplam 107 şahıs ve 14 aracın GBT kontrolü yapıldı. Uygulamada, 73 adet sentetik ecza hap, 0,16 gram bonzai ve 1 kesici alet ele geçirildi. - KÜTAHYA