Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri Denetim Yaptı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 203 şahıs ve 14 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda 2 narkotik madde yakalaması ve 2 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekiplerince 203 şahıs, 14 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.
Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 203 şahıs ve 14 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 2 narkotik madde yakalaması, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı, 1 adet kesici alet ele geçirildi. - KÜTAHYA