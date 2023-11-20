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Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri Denetim Yaptı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 203 şahıs ve 14 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda 2 narkotik madde yakalaması ve 2 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı.