Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri Denetim Yaptı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 184 şahıs ve 14 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 2 aranan şahıs yakalandı, 4 adet kesici alet ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekiplerince 184 şahıs, 14 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda,184 şahıs ve 14 aracın sorgusu, GBT Kontrolü ve denetimi yapıldı. 2 aranan şahıs yakalandı. 4 adet kesici alet ele geçirilen şahsa idari yaptırım uygulandı. 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA