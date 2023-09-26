Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri Denetim Yaptı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 190 şahıs ve 25 araç sorgulandı, GBT kontrolü yapıldı. Denetimlerde 1 adet muşta ve 8 adet kesici alet ele geçirildi, 9 kişiye idari işlem uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekiplerince 190 şahıs, 25 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından, Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 190 şahıs, 25 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 adet muşta, 8 adet kesici alet ele geçirildi, 9 şahsa idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA