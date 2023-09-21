Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri Denetim Yaptı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından 169 şahıs, 28 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından 169 şahıs, 28 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 169 şahıs, 28 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Kontrol ve denetimlerde, 2 aranan şahıs yakalandı, 3 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı, 1 adet kesici alet ele geçirilen şahsa idari işlem uygulandı - KÜTAHYA