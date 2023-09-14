Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri Denetim Yaptı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından 220 şahıs ve 26 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Kontrollerde uyuşturucu, ruhsatsız silah ve trafik ihlalleriyle ilgili suçlar tespit edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından 220 şahıs ve 26 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından 12-13 Eylül tarihleri arasında Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda 220 şahıs, 26 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kontrolü ve denetimlerde, 1 şahıstan 2.49 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi, 3 aranan şahıs yakalandı, 1 şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan(alkollü araç kullanma) dolayı 6 ay süreli sürücü belgesine el koyma ve cezai işlem uygulandı. Ayrıca 5 adet kesici alet ele geçirildi ve 5 şahsa idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA