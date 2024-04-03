Kütahya'da yaşlı bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu
Kütahya'da yaşlı bir kişi, apartman merdivenlerinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Sultanbağı Mahallesi Hacı Emin Sokak'taki 3 katlı apartmanda eşinin hastanede tedavi görmesi nedeniyle yalnız ikamet eden 79 yaşındaki Himmet Kaygısız'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çilingir tarafından kapısı açılan apartmana giren ekipler, merdivenlerde Kaygısız'ı hareketsiz halde yatarken buldu.
Hayatını kaybettiği belirlenen Kaygısız'ın cenazesi, incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kalp hastası da olduğu öğrenilen Kaygısız'ın ölüm nedeni araştırılıyor.