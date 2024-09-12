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Kütahya'da Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

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KÜTAHYA merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Organizasyonun toplam işlem hacminin 1 milyar TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.

KÜTAHYA merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Organizasyonun toplam işlem hacminin 1 milyar TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarıyla ilgili çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucu 21 farklı şehirde 42 kişiye ait kripto varlık ve banka hesapları incelemeye alınırken, şüphelilerin SGK sorgulamaları ile para transferlerinde olağandışı hareketler tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 22 şüphelinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri gelirleri, banka hesabından kripto varlık hesabına aktararak akladıklarını belirledi. Delillerin elde edilmesinin ardından harekete geçen ekipler Kütahya merkezli Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka kartları, başkalarına ait bilgilerin olduğu not defteri ve 120 bin TL nakit para ele geçirilirken, yakalanan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin getirildikleri Kütahya'da emniyetteki işlemleri sürerken, organizasyonun toplam işlem hacminin 1 milyar TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Operasyon Kütahya Güncel Suç

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