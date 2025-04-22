Kütahya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı, 7 Tutuklama

Kütahya merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Nisan'da Kütahya, İstanbul, Eskişehir, Uşak, Yalova ve Bartın'da düzenlenen operasyonda, örgütlü olarak yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla yakalanan 15 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K, O.O, E.D, B.G, A.U.B, S.E. ve A.B.U. çıkarıldıkları hakimlikçe "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ve yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 4 ay boyunca çalışma yürütmüştü. Teknik ve fiziki takip sonucunda yaklaşık 800 milyon liralık para hareketinin gerçekleştiği yasa dışı bahis sitelerini yönettiği belirlenen zanlılara yönelik 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait fişekler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, şüphelilere ait banka hesaplarına el konulmuştu.

Operasyonda Ü.K, S.E, G.N.Ş, E.D, M.B.E, S.Y, O.O, H.U, E.D, A.B.U, A.Z.D, B.G, A.U.B, İ.E.K. ve G.N.A. gözaltına alınmıştı.