Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mala karşı işlenen suçları önlemek amacıyla yapılan uygulamada, 37 şahıs ve 12 aracın GBT kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında 37 şahıs ve 12 araç kontrol edildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında 37 şahıs ve 12 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Akkent Mahallesi ve Vefa Mahallesi, Eskişehir çevre yolu eski tekel binasında 8 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 37 şahıs ve 12 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Otodan hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı. 3 şahıstan 0.77 gram metamfetamin ve 1.11 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca "Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsüne işlem yapıldı. - KÜTAHYA