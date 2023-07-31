Kütahya'da Yapılan Kontrollerde Kesici Aletler Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde 3 kesici alet ele geçirildi, 3 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. Ayrıca, trafik kontrollerinde bir araç trafikten men edildi ve ceza uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde 3 kesici alet ele geçirildi, 3 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından 29-30 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda,158 Şahıs, 15 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 3 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 3 Adet kesici alet ele geçirilirken, 3 şahsa idari işlem yapıldı.

Fuatpaşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bağlı ekiplerle yapılan uygulamada bir aracın 30. Maddeden trafikten men olduğu tespit edilirken, araca trafik ekibi tarafından 2918 sayılı karayolları trafik kanunu çerçevesinde ceza uygulandı. - KÜTAHYA