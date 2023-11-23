Kütahya'da yapılan hırsızlık uygulamasında 42 şahıs ve 11 araç kontrol edildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında 42 şahıs ve 11 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 1.42 gram tütün ile karıştırılmış esrar ve 1 kesici alet ele geçirildi. Bir araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında 42 şahıs, 11 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler ve çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 1 amir, 6 resmi ekip (12 personel) ve 10 ÇMB personeli ile il sorumluluk bölgelerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 42 şahıs, 11 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1.42 gram tütün ile karıştırılmış esrar ve 1 kesici alet ele geçirildi. 1 araç sürücüsüne trafik kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA