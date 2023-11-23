Kütahya'da yapılan Bölge Uygulamasında 1 şahıs yakalandı

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında, 170 şahıs, 47 araç ve 5 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulamada aranan 1 şahıs yakalandı, 4 kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında, 170 şahıs, 47 araç ve 5 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulamada aranan 1 şahıs yakalandı, 4 kesici alet ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Yaya Devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 6 Resmi Ekip (12 Personel) ve 10 ÇMB personeli ile il merkezi Dumlupınar Bulvarı, Ok Meydanı Mahallesi, Radar Caddesi, Hisar Bölgesi, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik ve Hayvan Pazarı Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge Uygulamasında, 170 şahıs, 47 araç ve 5 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 aranan şahıs yakalandı. 4 kesici alet ele geçirildi. 1 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA