Kütahya'da yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Kütahya'da yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
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Kütahya'da yangın çıkan bir apartman dairesinde mahsur kalan 75 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kütahya'da yangın çıkan bir apartman dairesinde mahsur kalan 75 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Cemal Arslan Sokak'taki bir aparmanın 3. katında bulunan dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan ve yatağa bağımlı olan Huriye C'yi (75) kurtardı.

Dumandan etkilenen yaşlı kadın, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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