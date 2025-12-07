Haberler

Kütahya'daki yangında ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da 27 Kasım'da meydana gelen yangında ağır yaralanan 65 yaşındaki Şükran Çabuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi İsmet Çabuk ise yangında hayatını kaybetmişti.

Kütahya'da 27 Kasım'da bir evde çıkan yangında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında eşi ölen, kendisi de ağır yaralanan Şükran Çabuk, tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Çabuk'un cenazesi aynı mahalledeki Aksa Camisi'nde kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi.

Kütahya'da, 75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katındaki İsmet (68) ve Şükran Çabuk'un (65) oturduğu dairede 27 Kasım'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Şükran Çabuk itfaiye ekiplerince kurtarılmış, yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Evde mahsur kalan ve felçli olduğu öğrenilen eşi İsmet Çabuk ise tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.