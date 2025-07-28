Kütahya'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Kütahya'nın Büyüksaka köyü Kışlaönü mevkisinde tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ekili tarım arazisinden başladığı belirlendi ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kütahya'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Büyüksaka köyü Kışlaönü mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızla müdahale ederek bölgeye yayılmadan kontrol altına aldığı yangının, ekili tarım arazisinden başladığı belirlendi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel