Kütahya'da Yangın: Anne ve 3 Çocuğu Kurtarıldı

Güncelleme:
Kütahya'da bir binanın 2. katında çıkan yangında evde mahsur kalan anne Dilek Y. ve 2'si bebek 3 çocuğu, itfaiye ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yangının elektrik prizinden çıktığı düşünülüyor.

KÜTAHYA'da 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 2'si bebek, 3 çocuğu, ekipler tarafından kurtarıldı.

Okmeydanı Mahallesi 1'inci Yeşilyurt Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katındaki Ahmet Ali Y.'ye ait dairede saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında 2'si bebek 3 çocuğuyla evde olan anne Dilek Y., ekipler ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Anne ve çocukları, evin arka caddesine bakan balkondan tahliye edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekipleri, anne ve çocuklarına ambulansta ayakta müdahale etti.

Elektrik prizinden çıktığı üzerinde durulan yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
