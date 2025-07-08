Kütahya'da Yangın: 800 Dekar Hububat Alanı Zarar Gördü

Kütahya'da Yangın: 800 Dekar Hububat Alanı Zarar Gördü
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 800 dekar hububat ekili alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine doğru ilerlerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yangın çıkan yaklaşık 800 dekar hububat ekili alan zarar gördü.

İlçeye 11 kilometre uzaklıktaki Erenköy yakınında bulunan tarlalardan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya ve Altıntaş belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine doğru ilerleyen yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 800 dekar hububat ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Köy muhtarı Ayhan Daneci, AA muhabirine, rüzgarın etkisiyle köye doğru yönelen yangının pancar ekili yeşil alanları aşamadığını söyledi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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