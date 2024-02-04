Kütahya'da Valizinde 26 Bin 768 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirilen Yolcu Otobüsündeki Şüpheli Tutuklandı
Kütahya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şüphelinin valizinde 26 bin 768 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kütahya'da, valizinde 26 bin 768 sentetik ecza hap ele geçirilen yolcu otobüsündeki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir yolcu otobüsünü çevre yolunda durdurdu.
Otobüsteki O.F'nin (18) valizinde yapılan aramada, 26 bin 768 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.