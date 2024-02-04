Kütahya'da Valizinde 26 Bin 768 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirilen Yolcu Otobüsünde Şüpheli Gözaltına Alındı
Kütahya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şüphelinin valizinde 26 bin 768 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kütahya'da, valizinde 26 bin 768 sentetik ecza hap ele geçirilen yolcu otobüsündeki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir yolcu otobüsünü çevre yolunda durdurdu.
Otobüsteki O.F'nin (18) valizinde yapılan aramada, 26 bin 768 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.