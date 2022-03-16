Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kütahya'da aracında ve evinde uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da aracında ve evinde uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Gaybi Efendi Mahallesi'nde Yunus Timlerinin "dur" ihtarına uymayan aracı takibe aldı.

Bir süre sonra durdurulan araçtaki sürücü Ş.K'nin üstünde ve aracında yapılan aramada 4 sentetik hap ile 66 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Zanlının, narkotik köpeği "Thor" ile evinde yapılan aramada ise dolabın içine gizlenmiş 49 gram daha sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Kütahya, Güncel, Haberler

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