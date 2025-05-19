Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Zanlı Tutuklandı
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Kütahya'da, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 zanlı tutuklandı. Ekipler, kentte satmak için il dışından getirilen uyuşturucu maddelere el koydu.

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri kentte satma hazırlığında olan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin bulunduğu araçları kent girişinde durduran ekipler, 401 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 528 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 22 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.K, H.İ.Ç, H.Ç, Z.K, İ.T. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin başarılı bir operasyona imza attığını, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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