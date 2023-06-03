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Kütahya'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Güncel Haberler

Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen O. A. isimli şahıs tutuklandı. Yapılan operasyonda 15,2 gram bonzai, 121 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Kütahya'da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 1 şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimizde uyuşturucu madde dolaşımının ve satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde O. A. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığına dair elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirilen çalışma neticesi, S. Ç, S. Y, I. K. Ö ve K. D isimli kullanıcı şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilmiştir. O. A. isimli şahıs ile kullanıcı 4 şahsın yakalaması yapılarak, yapılan üst, araç ve ikamet aramaları neticesi, 15,2 gram bonzai, 121 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirilmiştir. O. A. isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılıp çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanmış olup, diğer şahıslar gerekli işlemlerin ardından serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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