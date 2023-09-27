Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan karı koca tutuklandı

Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezinde durdurulan taksideki R.A. ve eşi E.A'nın yapılan üst aramasında 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ve 26 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelililer "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.