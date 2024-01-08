Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı
Kütahya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu M.A.A. ve S.H.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 14 gram esrar ele geçirildi.
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsünü Kütahya- Eskişehir kara yolu polis noktasında durdurdu.
Otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklu M.A.A. ve S.H.A'nın yapılan üst aramasında, 14 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.