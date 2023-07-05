Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Polis tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve araçlarında metamfetamin maddesi ve tabanca ele geçirildi.