Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Polis tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve araçlarında metamfetamin maddesi ve tabanca ele geçirildi.
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
KÜTAHYA - Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezine uyuşturucu veya uyarıcı madde getirebilecek şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde M.Ö., I.A., Ü.A. ve A.D. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç il merkezinde durduruldu. Şahısların üzerlerinde ve bulundukları araç içerisinde yapılan aramalarda, 4 parça halinde toplam 123.03 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.