Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Gözaltına Alındı
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Kütahya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 gram sentetik uyuşturucu, 3,5 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kütahya'da, uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda 6 gram sentetik uyuşturucu, 3,5 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.A.Ş, S.D. ve U.E.T. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel