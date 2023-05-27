Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

KÜTAHYA'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adresleri belirlenen şüpheliler C.D., Y.D., Ö.A., A.D., R.Ç. ve Y.H.U. yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 14,16 gram metamfetamin, 2,7 bonzai, av tüfeği, 9 adet tabanca, 30 adet fişek, 19 adet tarihi eser olarak değerlendirilen obje ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüphelilerden Y.D. serbest bırakılırken, C.D., A.D., Y.H.U., R.Ç. ve Ö.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanan C.D., A.D. ve R.Ç. cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.